Colégio Tiradentes comemora 65 anos

Conceituado e tradicional estabelecimento de ensino conclui ampla reforma

O Colégio Estadual Tiradentes de Santo Antônio da Platina há 65 anos trabalha pela educação no município e comemora com a finalização da reforma que iniciou em janeiro e foi concluída no dia do aniversário, dia 11 de junho . Obra realizada pela construtora Fernanda Torres ,de Tomazina, que fez melhorias em todos os espaços do estabelecimento de ensino.

Revestimento de paredes de salas de aula , corredores e refeitório com pastilhas , troca de piso , troca de quadro negro pelo quadriculado, pintura da quadra de recreação, colocação de bate carteiras em madeira, colocação de granitos e blindex na cozinha , banheiro e sala de professores, troca de portas e fechaduras, troca da rampa por escada, pintura e troca de telhas e colocação de rufos.

Lavatório para as mãos , de acordo com as novas exigências do protocolo de Biossegurança contra a Covid 19 para melhor segurança dos alunos, foram realizados pelo Pedro Fernandes construtor.

Essas melhorias e adequações são resultantes de uma ação conjunta a partir do FUNDEPAR (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional), através do então presidente na época da aprovação, José Maria Ferreira e acompanhada pelo assessor Luciano Sanches e do acompanhamento do NRE de Jacarezinho através da equipe da chefe Ana Maria Molini e do técnico em edificações Marco Túlio Batista e do acompanhamento de cada etapa de obra realizada pelo setor de infra estrutura e logística do Paraná, Jonas Ribeiro e Marco Lucas Negrisoli engenheiro da construtora.

Desde 11 de junho de 1956 construindo a educação em Santo Antônio da Platina através de um esforço conjunto ao longo de décadas.

Relação dos Diretores:

1- Ademar Madureira

2-Therezinha Lourdes Moraes Quiles

3- Yara Aith Madureira Oliveira

4- Therezinha R. O. Fernandes

5- Maria de Lourdes Mendes Ferreira

6- Therezinha R. O. Fernandes

7- Maria de Lourdes Mendes Ferreira

8- Regina Dacia D. Arminda

9- Jacirema Lopes Galvão Zanatta

10- Ione de Lourdes Braga Kachinski

11- Sílvia Regina Dal Ry Beachtold

12- Elizabeth Leonel de Campos

13- Ana Maria de Souza Calheiro Cabral do Amaral

14- Lucila Cristina de Oliveira

15- Vânia Cintra de Souza Oliveira

16- Lucila Cristina de Oliveira

17- Flávia Roberta da Silva Baptista.

18- Lucila Cristina de Oliveira Machado.

A atual diretora, Lucila Machado, há 15 anos na gestão, agradeceu a todos que participaram e colaboraram para que o avanço venha sendo realizado e a toda equipe de trabalho de educadores.

Ela diz que “todas essas melhorias vão resultar em melhor desempenho pedagógico e aprendizagem dos alunos que são o objetivo principal de todo este trabalho concluído quando as aulas tiverem o retorno presencial”.

Os colaboradores estão trabalhando presencialmente para dar continuidade e suporte no atendimento a toda comunidade escolar que necessita de documentos, matrículas, transferências, atendimento ao público, pais, alunos que buscam orientações com relação às aulas remotas e entregas de material pedagógico e kits merenda. Este trabalho é realizado através da secretaria, equipe pedagógica , agentes de apoio e direção escolar.

“Fico feliz de ver realizada essa reforma, é um presente para comemorarmos o aniversário do colégio e proporcionar um ambiente mais adequado, acolhedor e agradável para nossos alunos , pois é responsabilidade da gestão escolar. Por isto aproveito e agradeço todos envolvidos nesta ação conjunta e que vai com certeza deixar nossa comunidade muito feliz”, ressalta a diretora.

Atendimento presencial todos os dias e através do telefone ( 43) 3534-1350.

Oferta o Ensino Fundamental 2 do 6°, 7° ,8° r 9° anos de manhã e o Ensino Médio de manhã e noturno.

Pelo e-mail institucional

snptiradentes@seed.pr.gov.br

Pelo Facebook Col Tiradentes Sap.

Fotos: Roberta Rodrigues/Especial para o npdiario