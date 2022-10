Prossegue campanha de matrícula: Magnus

Plantio da árvore “Futuro” marca próxima etapa da campanha #TransformeoMundo

Os benefícios do plantio de árvores para o meio ambiente já são bem conhecidos por todos, no entanto, além na Natureza, as árvores também ajudam vários ecossistemas e espaços públicos. Além do mais, a atividade de plantio de árvores incentiva as pessoas a se unirem e compartilharem eventos, melhorando a qualidade de vida. A atividade aproxima idades, gêneros e culturas, conscientizando a todos e recompensado ainda mais o meio ambiente.

E para dar início a uma série de projetos sustentáveis que fazem parte de sua campanha de matrículas, o Colégio Magnus realizou uma cerimônia, na qual foi realizado o plantio de uma árvore que carinhosamente recebeu o nome de “Futuro”. O objetivo deste projeto é desenvolver junto com os alunos o hábito de cuidar e preservar esta planta. A lição que será tirada dessa atividade é simples: cuidar da Natureza é cuidar do futuro.

Com o início da campanha #TransformeoMundo, estão sendo realizados diversos projetos de incentivo com o objetivo de incentivar os alunos a serem mais conscientes. Com o objetivo de sempre inovar, o Colégio Magnus agora é Poliedro, um sistema de ensino que se destaca por sua metodologia sólida, com projetos interdisciplinares, inovações tecnológicas e apoio integral ao estudante. Também é importante citar que agora o Magnus é um colégio bilíngue. Com a implantação do Programa Edify, o inglês fará parte do dia a dia dos alunos, com atividades divertidas e descomplicadas.

