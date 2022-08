Colégio Magnus oferece primeiros socorros e brigadista

Capacitação à colaboradores reflete compromisso de proporcionar ambiente totalmente seguro

O Colégio Magnus realizou novamente o Curso NR 23 de formação em primeiros socorros e brigadistas de incêndio, aplicado aos colaboradores durante a semana passada.

O objetivo da iniciativa é capacitar os participantes a combater princípios de incêndio, realizar primeiros socorros, coordenar evacuação de pessoas, acionar os serviços externos especializados e controlar possíveis situações de risco.

O curso foi ministrado pela equipe da Empresa Salvar, que teve como instrutor o Subtenente aposentado do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos Souza, com aulas que uniram teoria e prática.

O Colégio Magnus tem como prioridade a segurança de seus colaboradores e alunos. Nunca foi necessário a utilização do curso em nenhuma situação real no colégio, que já disponibiliza os mais seguros protocolos com uma estrutura moderna e segura, mas caso necessário os funcionários estão aptos e totalmente preparados para atender eventuais situações de emergência.

“A escola é o primeiro degrau da vida adulta, tanto para a criança começar seu convívio como para o adolescente se preparar para o vestibular e o mercado de trabalho, por isso o Magnus é a melhor escolha, pois se preocupa com a educação oferecida e com seus alunos, colocando à disposição os melhores professores e o melhor material didático.

Não perca a chance de estudar entre os melhores. Ligue (43) 3525-3033 e agende uma visita. As matrículas estão abertas, então garanta já a sua vaga”.