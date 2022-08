Colégio Magnus lança a nova campanha de Rematrículas (vídeo)

Estabelecimento de ensino é referência no Norte Pioneiro

O Colégio Magnus lançou oficialmente a sua campanha de rematrículas. E neste ano, ela veio repleta de novidades.

Com a tag #FazoM, este período marca um novo momento para a instituição.

VÍDEO – A campanha teve o seu start com o lançamento de um clipe profissional. No vídeo, os influencers: Lara Coscarelli, Isa Pereira e Roberto Junior dançam a coreografia elaborada pelo talentosíssimo coreografo, Giovani Constante.

A produção musical, por sua vez, ficou por conta da dupla de produtores e compositores de Ibaiti, VidalZ e Caio Ubiracy. O clipe foi gravado dentro do próprio colégio. O sucesso foi imediato. Todos já estão praticando a dança que já virou um hit entre todos na escola.

IPHONE 11 – Atendendo aos pedidos, neste ano o Magnus retornou com a promoção do tão querido Iphone que geralmente é sorteado para todos os alunos que realizam a rematrícula dentro do prazo estipulado. Neste ano, o colégio elaborou algumas regras básicas para o funcionamento da dinâmica.

Os pais que realizarem a rematrícula dentro do mês de agosto, ganharão 5 cupons que poderão ser preenchidos e depositados em uma urna que está exposta na entrada da instituição. Os pais que realizarem a rematrícula no mês de setembro, ganharão 3 cupons. E os que fizerem em outubro (O mês final do período de rematrículas), terão direito a apenas um cupom. O sorteio acontecerá no dia 28 de outubro e o resultado será divulgado em todas as redes sociais do Magnus Educação.

CAMPANHA DE MATRÍCULAS – A campanha de matrículas 2023 do Magnus terá início no mês de setembro. E a equipe do colégio já adiantou que preparam muitas novidades para este período. “A nossa equipe está sempre pronta para oferecer o melhor para todos os nossos alunos. Venha conhecer o nosso colégio. Estamos à disposição para recebe-los”, disse Ana Paula, a diretora do Colégio Magnus.

Acesse as redes sociais do Magnus Educação e acompanhe todas as novidades que são postadas por lá!

Site: www.magnuseducacao.com.br

Instagram: www.instagram.com/magnuseducacao

Facebook: www.facebook.com/magnuseducacao

TikTok: www.tiktok.com/@magnuseducacao