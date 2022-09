Colégio Magnus lança sua campanha (vídeo)

Escola, como principal meio de formação humana, tem o dever de educar para o futuro, desenvolvendo responsáveis pelo meio ambiente

A educação ambiental objetiva a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente. Sendo assim, ela busca a formação de cidadãos conscientes e críticos, capazes de serem autônomos.

Ao lado de seus princípios, a grande importância da educação ambiental reside na atuação consciente dos cidadãos. Ela visa, portanto, o aumento de práticas sustentáveis bem como a redução de danos ambientais.

Sendo assim, ela visa promover a mudança de comportamentos tidos como nocivos tanto para o ambiente, como para a sociedade. A escola, como principal meio de formação humana, tem o dever de educar para o futuro, desenvolvendo indivíduos responsáveis pelo meio ambiente.

Pensando nisso, o Colégio Magnus Educação, de Jacarezinho, desenvolveu uma campanha voltada para esse tema. Durante todo este período de divulgação, eles trarão várias novidades. “Estamos sempre em busca de novidades para que o nosso Colégio esteja sempre em evolução. Para este ano, iremos desenvolver vários projetos voltados para a sustentabilidade, buscando conscientizar nossos alunos, para que eles compartilhem essa mensagem tão importante. ”, conta

Ana Paula Orlandini, diretora da instituição. “Para 2023 trouxemos o Edify, um programa bilíngue para um aprendizado de inglês muito divertido e instrutivo. Teremos a Escola da Inteligência para educação socioemocional e trouxemos também um dos melhores sistemas de ensino do Brasil, o Poliedro. ” Afirma Ana Paula.

