Colégio Agrícola amplia o acesso

Muitos estudantes são de cidades vizinhas e não têm como retornar depois das aulas

A direção do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa (foto), de Santa Mariana, pretende passar de 150 para 300 estudantes matriculados nos cursos técnicos de agropecuária e agronegócio. Para isso, busca garantir R$ 3 milhões em investimentos em infraestrutura, para atender a demanda do Norte Pioneiro.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) visitou o colégio nesta quinta-feira, 20, para identificar as principais demandas e solicitar os recursos ao Estado.

O parlamentar esteva acompanhado do vereador procopense Emerson Cardoso Bochecha (foto), que a pedido da direção do Colégio, convidou o deputado para formalizar o pedido de melhorias nas instalações.

“Há 68 anos, o colégio agrícola forma profissionais para o mercado de trabalho do setor que é o principal motor da economia do Brasil. Muitos alunos são de cidades distantes, que moram no colégio para poder estudar. Um esforço que merece nosso reconhecimento”, disse o deputado.

Muitos estudantes são das cidades da região e não têm como retornar para a casa depois das aulas. O colégio agrícola funciona em regime integral e a maioria dos alunos usa alojamentos para dormir e tem as refeições na própria escola.

Para atender mais a região, há necessidade de reformar os atuais alojamentos e ampliar as vagas disponíveis. Além disso, a estrada de acesso ao colégio está completamente esburacada e precisa ser recuperada. O custo estimado das obras é de R$ 3 milhões.