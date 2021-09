Colação de Grau da Unopar em SAP

Evento seguiu os protocolos de segurança devido pandemia da Covid-19

O Polo Unopar de Santo Antônio da Platina realizou, nos dias 17 e 18 de setembro, na Casa da Cultura, as Cerimônias de Colação de Grau dos acadêmicos de graduação. Apesar do número de convidados reduzido, por conta da pandemia, os eventos foram marcados pela emoção.

“O fato de conseguirmos realizar a formatura de nossos alunos de modo presencial, atendendo às medidas de segurança cabíveis, nos traz além da alegria, a fé de que dias melhores virão”, disse a diretora Andréa Dib, da Unopar polos Santo Antônio da Platina, Ibaiti e Jacarezinho.

Emocionante também foram as homenagens prestadas à Professora Mabiane Celestino Barcala, tutora do curso de Pedagogia da Unopar desde 2016, e que faleceu em decorrência de complicações da Covid-19 em abril desse ano e o aluno Fábio Júnior, que estaria se formando no curso de Serviço Social.

A pró-reitora Simone Cristina Castro, finalizou seu discurso dizendo: “Agradecemos aos formandos por confiarem em nosso modelo acadêmico e parabenizamos a todos pela conclusão dessa grande etapa. Desejamos que nossos alunos tenham êxito e prosperem na vida pessoal e profissional”.

A colação de grau é um dos momentos mais importantes na vida de um estudante, pois vivenciam a conclusão de uma etapa, com a certeza que todo esforço e dedicação valeram a pena.

Receberam o Diploma ao final da Cerimônia de Colação de Grau os acadêmicos dos cursos: