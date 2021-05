Cohapar constrói 56 casas em Cambará

Cras fica na Avenida Brasil, 1310, em frente ao Banco Itaú

Termina em 11 de maio o prazo de inscrição para famílias interessadas em morar em uma das 56 casas populares do Residencial Santa Cecília, que o Governo do Estado está construindo em Cambará. Podem participar do processo seletivo famílias com renda de até seis salários mínimos e que não possuem casa própria. O cadastro é feito online no link http://cohapar.pr.gov.br/cadastro.

O Governo do Estado investiu R$ 5,1 milhões no projeto. Os aportes do tesouro estadual permitem o financiamento das moradias sem cobrança de valor de entrada, com juros reduzidos de financiamento e parcelamento em até 30 anos.

Quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento das informações no sistema da companhia pode ligar para o telefone (43) 3520-8500, que também funciona como WhatsApp. O atendimento é prestado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

De acordo com o coordenador regional da Cohapar Michael Faleiros, as famílias que não tiverem acesso à internet podem procurar a prefeitura.

Por meio de uma parceria com o município, teremos uma assistente social no Cras fornecendo auxílio para as famílias realizarem o cadastro ”

Segundo Faleiros, casos de revisão de cadastro também podem ser feitos com o auxílio dos funcionários municipais. “Famílias que já estão inscritas e estão com dúvidas quanto ao seu próprio cadastro, também devem procurar o CRAS para garantir a participação no processo seletivo”, conclui o coordenador regional.

O Cras fica no prédio da prefeitura, na Avenida Brasil, 1310, em frente ao Banco Itaú. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas.

ATUALIZAÇÃO – Para aqueles que já fizeram cadastro na Cohapar anteriormente é importante ter atenção quanto à necessidade de atualizações dos dados. Além das informações financeiras e de composição familiar, os dados de contato precisam estar corretos, pois as chamadas para participação na seleção são feitas via telefone e e-mail.

Por questões legais, o prazo de validade das inscrições é de dois anos, sendo necessário um novo cadastro após este período. A consulta à lista de famílias inscritas por município e a atualização dos dados cadastrais também podem ser feitas no mesmo endereço eletrônico: http://cohapar.pr.gov.br/cadastro. Atualmente, Cambará conta quase 2.600 famílias inscritas.

CARACTERÍSTICAS – O Residencial Santa Cecília está com 93% do cronograma de obra executados e a previsão é de que ele seja concluído em junho. As unidades têm 47,23 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área de serviço externa, com modelos adaptados para pessoas com deficiência.