Cohapar/Prefeitura vistoriam obras

Visitaram 50 unidades habitacionais do Programa de Oferta Pública de Recursos em Ibaiti

Representantes da Administração Municipal juntamente com o coordenador Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro – Juarez Leal (Daio), receberam na tarde desta segunda-feira (04), a Superintendência da COHAPAR – Companhia de Habitação do Paraná, para a vistoria da obra de 50 unidades habitacionais do Programa de Oferta Pública de Recursos – SUB 50 (que estão paralisadas devido a impasses do agente financeiro Cobansa com o Governo Federal) e ainda das obras de infraestrutura que estão sendo realizadas pela Construtora Tercasa com recursos de Emenda Parlamentar, que hoje estão com 67% de execução.

Estiveram presentes: o geólogo Fabio Ortigara – Superintendente de Obras da Cohapar, o Engenheiro Civil da Cohapar – Cândido Roberto Fernandes, o Coordenador Regional Michael Faleiros, o Chefe Regional e do Eng. Civil da Cohapar – Lúcio Henrique Bonacin e representantes da e representantes Construtora Implantec.

Ainda, de acordo com Fábio Ortigara, durante esta semana, estão sendo vistoriadas 452 casas em 10 municípios pelo Programa Casa Fácil Urbano (Recursos Próprios) e ainda 167 casas pelo Nossa Gente e pelo SUB 50 (Oferta Pública de Recursos) em outros 03 municípios.

As visitas têm o objetivo de verificar o andamento das obras, vistoriar instalações, uso e suprimento de EPI’s, bebedouros, marmiteiros, gerenciamento de resíduos seguindo as normas de proteção ambiental e orientação aos responsáveis locais quando encontradas questões a serem resolvidas, bem como na assistência aos trabalhadores e às famílias que serão contempladas com as moradias.

Serviu também para verificar a situação com as medidas de segurança no combate e prevenção à pandemia e com relação à segurança dos colaboradores, tanto quanto ao uso de EPIs e álcool gel e o descarte de resíduos da construção civil de maneira correta.

O programa Casa Fácil Urbano atualmente está com 1432 moradias sendo construídas com um investimento de R$ 114 milhões.