Cohapar e Casa Civil vistoriam obras

Visitas técnicas em quatro municípios do Norte Pioneiro

Juarez Leal Daio, coordenador da Casa Civil no governo Carlos Massa Ratinho Junior, acompanhou, nesta segunda-feira, dia cinco, o Superintendente de Obras da Cohapar, Fábio Ortigara, em visitas técnicas no Norte Pioneiro, acompanhadas dos prefeitos locais.

Estiveram vistoriando a construção de 97 unidades Habitacionais em Wenceslau Braz, com investimentos na ordem de 9,5 milhões .

Em Ribeirão Claro, a vistoria foi de 50 Unidades Habitacionais , as quais estão na fase inicial e que possuem valor estimado do Investimento 3,9 milhões.

Jacarezinho são 48 Unidades Habitacionais e o valor orçado está em 3,9 milhões pelo programa Casa Fácil.

Finalizando, estiveram também no município de Cambará que possui 56 unidades habitacionais e o investimento está na ordem de 5,2 milhões.

Os modelos das residências variam de 42 a 47 metros quadrados, incluindo as adaptadas para deficientes.

“É o Governo do Estado construindo em favor do Paraná”, afirma Fábio, que é competente e trabalhador, filho do secretário de Agricultura mais longevo da história estadual, Norberto Ortigara.

” Neste momento, são 251 unidades e 22,5 milhões, queremos ampliar ainda mais os investimentos”, assinalou o superintendente.