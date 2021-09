Civil/PRF incineram 1/2 tonelada de erva

Na manhã desta quarta-feira num frigorífico de Santo Antônio da Platina

Na manhã desta quarta-feira, dia oito, as Polícias Civil e a Rodoviária Federal realizaram a incineração de 515 quilos de maconha num frigorífico de Santo Antônio da Platina.

A droga foi apreendida na última sexta-feira, dia três, por polícias rodoviários federais, os quais perseguiram veículo suspeito trafegando na BR-153 e após conseguirem realizar a abordagem, efetuaram a detenção do condutor. Em buscas no Renault Logan constataram que transportava vários tabletes de maconha no porta-malas.

O elemento foi encaminhado à Delegacia local, onde recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena é de reclusão de 05 a 15 anos.

