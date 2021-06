Civil prende marido violento em SAP

Socos, ameaças de morte, empurrões e puxões de cabelo

Na manhã desta segunda-feira, dia 28, equipe da Polícia Civil da 38ª DRP, composta pelo delegado e três investigadores , deu cumprimento a mandado de prisão preventiva de indivíduo de 25 anos no Bairro Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina.

O delegado representou pela prisão preventiva, com parecer favorável do Ministério Público, a qual foi decretada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

O elemento foi preso preventivamente em razão da sequência de crimes de violência doméstica praticada contra sua esposa, sendo a primeira situação ocorrida no último dia 12 quando fez ameaças de morte e a agrediu com empurrões e puxões de cabelo.

A segunda situação ocorreu no dia 17, quando invadiu a casa da vítima e novamente a agrediu com um soco no rosto e em seguida subtraiu objetos da casa, um telefone celular e aparelho de televisão para trocar por droga, uma vez que seria dependente químico.

Após a prisão, foi interrogado na unidade policial e em seguida encaminhado à cadeia pública, permanece à disposição do Poder Judiciário.