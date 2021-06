Civil prende mais um ladrão em Pinhal

Marginal de 23 anos se tornou especialista em furtos qualificados

Em nova ofensiva contra criminalidade em Ribeirão do Pinhal (foto da praça Erasmo Cordeiro), durante ação de campo da Polícia Civil visando pronta resposta a furtos ocorridos contra órgãos públicos situados na Vila Almeida, um homem de 23 anos foi preso em flagrante, na Praça Erasmo Cordeiro, região central da cidade. O encarceramento ocorreu na manhã desta sexta-feira (25).

Investigadores intensificaram abordagem de rua, durante as apurações para as quais foram empenhadas, na busca de provas da autoria de novos arrombamentos.

Deste modo, o homem preso foi abordado no local após ter danificado sua tornozeleira eletrônica.

Trata-se de um jovem multirreincidente em furtos com arrombamentos.

Após a autuação em flagrante, a Justiça decretou a sua prisão preventiva, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Ribeirão do Pinhal.