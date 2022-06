Civil prende ladrão de sorveteria platinense

Também furtou motocicleta na Vila Ribeiro

No dia 27 do mês passado por volta de 20 horas, um homem entrou numa sorveteria de açaí localizada no centro de Santo Antônio da Platina e deu voz de assalto à funcionária e em seguida a trancou dentro do banheiro do estabelecimento e subtraiu dois aparelhos celulares e R$ 400,00 do caixa, empreendendo fuga do local.

A Polícia Civil apurou o fato e identificou o autor como sendo um homem de 30 anos, o qual é usuário de drogas e morador de rua.

O delegado representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo Poder Judiciário.

Contudo, antes mesmo da decisão da prisão ser publicada, foi preso em flagrante pela Polícia Miliar na última quinta-feira, dia dois, após realizar o furto de uma moto na Vila Ribeiro.

Os inquéritos já foram encerrados e o elemento indiciado pela prática dos crimes de roubo (artigo 157 do Código Penal – pena de reclusão de 04 a 10 anos) e furto (artigo 155 do Código Penal – pena de reclusão de 01 a 04 anos).