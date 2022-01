Civil de SAP prende bandido que tentou roubar PM de Jacaré

Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva do autor do crime

No início da tarde desta segunda-feira, dia 10, a equipe de investigadores da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina deu cumprimento ao mandado de prisão de um indivíduo de 24 anos envolvido numa tentativa de roubo contra policial militar, ocorrido no dia 02 de janeiro, na cidade de Jacarezinho.

O policial militar se encontrava na folga com sua família, e foi abordado por uma motocicleta com dois indivíduos que fecharam seu carro dando voz de assalto, porém houve reação do policial militar, sendo um dos assaltantes alvejado, mas o outro conseguiu fugir.

O indivíduo preso tem passagens por tráfico e motim de presos e foi encaminhando à Cadeia Pública de Jacarezinho.

Veja detalhes do caso aqui: https://www.npdiario.com.br/comportamento/pm-reage-e-atinge-ladrao-com-tiro-em-jacarezinho/