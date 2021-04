Civil prende bandido em R. do Pinhal

Ações criminosas também na vizinha cidade de Abatiá

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal, prosseguindo série de ações voltadas ao combate de delitos patrimoniais, prenderam, na manhã desta sexta-feira (23), um homem de 38 anos acusado de cometer um assalto, com emprego de arma branca, num bar no município de Abatiá. A captura ocorreu por volta de 10h40 e não houve resistência.

O criminoso é natural de Ribeirão do Pinhal, possui apelido de “Bananinha” e é egresso do sistema prisional desde o dia 18 de março do ano de 2020, quando a Justiça lhe concedeu alvará de soltura. Além do roubo na cidade de Abatiá, ele é suspeito de praticar um furto em Ribeirão do Pinhal.

O município de Abatiá não conta com policiais civis, sendo de responsabilidade da Delegacia de Polícia de Ribeirão do Pinhal as investigações de fatos ocorridos na localidade.

Diante disso, autoridade policial de Ribeirão do Pinhal instaurou um inquérito policial para apurar os fatos. Testemunhas foram ouvidas e imagens checadas. Através desse expediente, houve a identificação do assaltante.

Considerando as diversas passagens criminais, especialmente por roubo e furto, tráfico de drogas e dano, autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autor, acolhida pelo Poder Judiciário que expediu o mandado de prisão.

Investigadores, de posse do mandado de prisão efetuaram diligências na zona rural de Ribeirão do Pinhal localizando o autor o qual recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a cadeia pública de Ribeirão do Pinhal, administrada pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen).

O homem segue preso, à disposição da Justiça. O inquérito policial deve ser remetido em 10 dias para o Ministério Público no estado do Paraná.

