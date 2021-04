Civil elucida furto em Pinhal

Levaram produtos de colégio da zona urbana

Na manhã desta terça-feira, dia seis, operação realizada pela Polícia Civil na manhã no povoado rural de Triolândia, em Ribeirão do Pinhal, resultou no esclarecimento de um furto qualificado ocorrido no dia 26 de março, no Colégio Estadual Jorgina Batista de Paula, além de recuperação dos produtos levados pelos ladrões.

Consta no boletim de ocorrência registrado pela direção do estabelecimento de ensino que, durante a noite, dois criminosos invadiram o local, danificaram câmeras de segurança, arrombaram portas e levaram todo estoque de alimentos destinados à merenda escolar.

Investigadores foram a campo e, usando meios convencionais de apuração, identificaram os bandidos e recuperaram os produtos (foto).