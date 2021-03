Civil e Depen prendem mulher que jogou droga em cadeia (vídeo)

Ela possui 39 anos e outras passagens por tráfico em Cambará

A Polícia Civil e o Depen (Departamento Penitenciário), conseguiram prender uma mulher de 39 anos após arremesso de drogas na cadeia às 19h54m desta sexta-feira, dia 26, em Cambará.

O investigador Boaventura percebeu que havia sido jogado um pacote com drogas para detentos, e imediatamente saiu na captura da marginal. Com ajuda de populares localizou a mulher de 39 anos, já com passagem por tráfico anteriormente, nas imediações da carceragem e bastante nervosa.

Foi possível ver as câmeras e que assim puderam constatar que era a mulher, já que as imagens foram muito reveladoras. Identificada, demonstrou extremo nervosismo, foi dada então voz de prisão e chamado apoio da PM que auxiliou com a presença de uma Policial Feminina na condução até a Delegacia, onde foi foi autuada por tráfico de entorpecentes.

A cadeia cambaraense vem sendo alvo dessas ações constantemente, em razão de diversos fatores, como superlotação.