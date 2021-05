Civil descobre quem matou o jovem

Buscas continuam para prender motorista foragido

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal agiu rápido e identificou o motorista que causou o atropelamento e morte do ciclista Diolindo Marçal (fotos), de 19 anos, morador na zona rural de Jundiaí do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, foi atingido por um veículo no final da tarde do sábado, dia primeiro, na rodovia PR 218, altura do km 81.

A Polícia Civil foi acionada, bem como o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística que fez o levantamento fotográfico do local. Em seguida, houve encaminhamento do corpo para exame necroscópico. Ainda na cena do acidente, a polícia plantonista iniciou as primeiras investigações apreendendo parte do veículo e alguns acessórios.

Através de pesquisas de campo, na tarde desta segunda-feira, dia 3, investigadores localizaram o veículo usado no caso escondido na zona rural do município de Jundiaí do Sul (fotos). Com isso, identificaram o autor, mas ele está foragido. Abriram um inquérito policial para apurar o caso e o suspeito será indiciado por homicídio culposo na condução de veículo automotor, com pena agravada em razão da fuga do local do acidente.

O material recolhido passou por novos exames periciais. No final, as investigações serão encaminhadas ao Ministério Público.

