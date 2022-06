Citroen/C3 bate em barranco e capota

Condutora e passageira tiveram ferimentos leves

Neste domingo (19), por volta das 16 horas, ocorreu capotamento em rodovia de Santa Amélia (foto).

Um Citroen/C3 Aircross (placas de Bandeirantes), trafegava pela PR-518, no sentido da PR-436 até Santa Amélia, e chocou-se contra barranco que estava no sentido de seu tráfego no Km 06.

Por conta da batida, capotou, o que causou danos ao veículo e ferimentos leves na condutora (33 anos) e na passageira (12 anos), encaminhadas ao pronto atendimento municipal de Santa Amélia.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.