Cirurgia de Valdir do Foto é sucesso 100%

Ele sairá da UTI em dois dias e está com todos sinais vitais perfeitos

O ex-presidente da câmara platinense, Valdir Domingos de Souza (fotos), 63 anos, o Valdir do Foto, foi submetido a uma cirurgia nesta segunda-feira, dia 14, na Unidade de Tratamento Intensido do Honpar (Hospital Norte do Paraná, antigo João de Freitas), em Arapongas.

A filha, Gerusa, informou que “tudo correu muito bem” com três pontes, sendo duas safenas e uma mamária, além de outras obstruções resolvidas.

Vavá permanece estável, com todas sinais vitais, a sedação será retirada ainda hoje, e em 48 horas deverá sair da UTI e ser encaminhado ao quarto do hospital.

Além da fé religiosa, Valdir se apega aos amigos e familiares, os filhos Geruza e João Pedro, os netos Davi, Danielzinho e Ana Laura, a namorada, Gisele, e ao genro Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha.

As orações devem continuar.