Cinema na Praça leva cultura e diversão à população de Ibaiti

População participou e aprovou iniciativa

Ibaiti recebeu nesta sexta-feira, dia três, o Cinema na Praça, programa do Governo do Paraná em parceria com a Renault do Brasil e da Motion Picture Association/MPA. Essa foi a quinta edição da ação, desde o retorno das atividades.

De lá para cá, o Cinema na Praça também agitou as noites em diversos municípios incluindo Curiúva (02/06).

Em Ibaiti, a atração se instalou na Praça Júlio Farah, com sessões às 19 h e às 21 horas. Foram disponibilizados 400 assentos para a população.

O filme exibido na tela de LED de 7,6 por 2,5 metros foi “Patrulha Canina – O Filme” (2021), de Cal Brunker.

Ele narra as aventuras do jovem Ryder, que com a ajuda de seus companheiros filhotes precisa salvar a cidade com auxílio de um novo aliado e muita tecnologia.