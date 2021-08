Região capacita moranguicultor

Tomazina, Jaboti, Japira e Pinhalão receberão capacitações nos próximos 120 dias

Tomazina, Jaboti, Japira e Pinhalão receberão capacitações em Boas Práticas Agrícolas (BPA) nos próximos quatro meses. O treinamento dos produtores de morango integra uma série de ações articuladas pelo Sebrae/PR, em parceria com instituições e poder público, para garantir a produção de uma fruta de qualidade e diferenciada, com foco na conquista do selo de Indicação Geográfica (IG) junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

A instrutora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Roseneide Bertolucci, vai conduzir a capacitação. Os fruticultores, todos membros da Associação Norte Velho (ANV), foram divididos em duas turmas e os 10 primeiros já responderam a um questionário inicial para identificar as necessidades das propriedades. “Serão cinco aulas e os conteúdos serão personalizados para que os produtores adotem boas práticas agrícolas e garantam a produção de um morango seguro e de qualidade tanto para quem produz, como para o meio ambiente e quem o consome”, explica.

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus Curitiba, é parceira da iniciativa. A professora e coordenadora do projeto Produção Integrada de Morango (PIMo), Maria Aparecida Cassilha Zawadneak (fotos), conta que, desde 2009, um grupo de oito professores, de diversas especialidades, conduz com os estudantes de graduação e pós-graduação trabalhos de pesquisa e extensão com morangueiros em diversas frentes.

Segundo ela, a universidade consegue chegar ao produtor por meio do Senar. A academia pesquisa, promove dia de campo e capacita os instrutores da instituição.

“Estamos levando aos produtores do norte pioneiro o curso de boas práticas de acordo com normas da produção integrada. A ideia é valorizar a cultura e criar um selo regional que tenha chancela da PIMo”, afirma. A professora explica que produção integrada é um sistema de produção que adota técnicas agronômicas adequadas, com mudas certificadas e plantio acompanhado por engenheiro agrônomo qualificado. Vários traços culturais errados danificam a imagem do morango perante os consumidores, especialmente o uso excessivo de agrotóxicos.

Maria Aparecida garante que quem passa pela capacitação muda a forma de plantio de forma irreversível. Sem resíduos químicos, o fruto dura mais e garante qualidade e segurança aos consumidores. A iniciativa tem o apoio, também, da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) – Iapar-Emater, Ministério da Agricultura e Prefeitura de Jaboti.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, destaca que a instituição tem conduzido o trabalho com os produtores para a conquista da IG com o objetivo de agregar valor ao morango produzido no norte pioneiro para ampliar o acesso a novos mercados. Segundo ele, os treinamentos vão contribuir para a sustentabilidade da produção da fruta na região. “O objetivo é diminuir o uso de químicos e ampliar mercado. Buscamos a produção de um morango diferenciado”, acrescenta.

Para o produtor de morangos e presidente da ANV, Carlos Inácio, que integra a primeira turma do curso, a capacitação vai agregar mais conhecimento. “Temos muita prática e experiência na produção, mas pouco conhecimento técnico”, reconhece. Conhecer as leis ambientais, a forma correta de uso e armazenamento de produtos químicos e biológicos e como tornar a propriedade mais produtiva vai, na avaliação dele, agregar muito valor ao morango da região.

