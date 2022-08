Cidades do Norte Pioneiro recebem mostra de teatro

Confira programação completa na região

Cinco municípios do Norte Pioneiro recebem até 12 de setembro, a primeira edição do Conexão EnCena: Mostra de Teatro do Norte do Paraná.

Por meio do Programa de Desenvolvimento da Cultura da UENP, o Grupo Paiol Cia de Teatro e os alunos da Turma 2 do curso de Teatro do Instituto Federal (CJ) levarão, respectivamente, as pesquisas cênicas “AM-950 Rádio Doçura” e “Aurora da minha vida” aos municípios de Bandeirantes, Cornélio Procópio, Guapirama, Santa Mariana e Jacarezinho.

A programação da Mostra teve início nesta quarta-feira, dia 24, em Jacarezinho, com a apresentação de “Autora da minha vida”, às 20h, no Parque Universitário da UENP. No dia 1º de setembro, o Grupo Paiol se apresentará, às 10h, no Campus Luiz Meneghel da UENP, em Bandeirantes; e, às 19h, em Cornélio Procópio, no Campus Universitário.

O mesmo grupo se apresentará no dia 9 de setembro, às 20h, no Clube Municipal da cidade de Guapirama. A circulação do Grupo Paiol com “AM 950 – Rádio Doçura” termina com rodada dupla no município de Santa Mariana. No dia 11 de setembro, às 19h30, o a Cia se apresentará no distrito Quinzópolis. No dia 12, no mesmo horário, no Espaço Cultura da cidade.

Segundo a organização, a Mostra Conexão EnCena visa contribuir com o processo de formação de plateia; promover a manutenção de espaços e equipamentos culturais; promover a manutenção de grupos instalados na região e movimentar a cena cultural da região. Os espetáculos são gratuitos e ocorrerão em espaços públicos abertos a toda a comunidade.