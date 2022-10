Cidade Digital: Dra. Kele elogia prefeito Zezão (veja vídeo)

Santo Antônio da Platina otimiza serviços e mostra transparência à população

Papel não é mais necessário. Quem insistir, já perdeu.

Na tarde desta terça-feira, 18, foi lançado oficialmente o programa “Cidade Digital” da prefeitura de Santo Antônio da Platina. O evento histórico, conduzido pelo cerimonialista Antônio Marcos de Souza, foi realizado na Casa da Cultura Platinense e contou com as presenças de Kele Cristiani Diogo Bahena , Coordenadora do Gepatria (Grupo Especializado de Proteção ao Patrimônio Público do Norte Pioneiro), do prefeito José da Silva Coelho Neto e demais autoridades do município, além de Adão Ferreira, diretor da empresa IPM, de Florianópolis (SC) vencedora da licitação.

A promotora de Justiça enalteceu a “coragem” do chefe do executivo, o qual, durante a cerimônia, entregou oficialmente a senha de todo o sistema informatizado, evidenciando a confiança no Ministério Público e a integral transparência dos atos da administração municipal.

O programa “Cidade Digital” consiste na modernização de todos os processos administrativos do município e de atendimento ao cidadão, desde o protocolo até a finalização do atendimento sem que haja qualquer impressão de papel, contribuindo na agilidade dos procedimentos. Alguns serviços como o de protocolo, por exemplo, já funcionam 24 horas por dia na modalidade online, podendo ser solicitado pelo cidadão no conforto de sua casa.

“Santo Antônio da Platina está saindo de vanguarda com este novo sistema, porque o prefeito Zezão está tendo coragem de colocar todas as informações para acesso público, digo isso porque geralmente tudo o que é escondido induz a corrupção e o que está certo pode e deve ser publicado, todas as contas, todos os orçamentos, o endividamento do município, tudo isso passará a ser de acesso fácil ao cidadão o que significa transparência”, discursou a icônica doutora Keli.

“No quesito inovação e tecnologia, Santo Antônio da Platina está saindo à frente mais uma vez, e o lançamento deste programa hoje tem a importância também de estar cumprindo mais um item do nosso plano de governo, que previa uma administrativa transparente e participativa, que conseguimos oferecer com o acesso fácil da sociedade à administração municipal” declarou o prefeito Zezão.

A implantação do programa foi iniciada em agosto deste ano, quando os servidores municipais passaram por treinamento e realizada a transição do sistema administrativo antigo todo feito impresso em papel para o processamento digital.

São responsáveis pela operacionalização da iniciativa vários servidores, como o Secretário municipal de Gestão, Jourbert Brito, a Diretora do Departamento de Informática e Comunicação, Daiane Pereira de Moraes Marçal, e André Guilherme de Almeida, Responsável pelo Setor de Suporte e Atendimento ao Usuário.