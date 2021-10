Neste mês já foi superada a média climatológica

Nestes primeiros 15 dias do mês de outubro, a chuva já superou a média climatológica em várias cidades paranaenses.

Como tem mais chuvas previstas para a 2ª quinzena do mês, outubro vai fechar com “saldo positivo” em todas as regiões do Paraná.

A tabela mostra os dados dos municípios do Paraná com estações meteorológicas: