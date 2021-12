Chuva suspende rodízio em quatro cidades da região

Mananciais de Quatiguá, Carlópolis, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos recuperam vazão; orientação é evitar desperdícios

O rodízio no abastecimento de água está suspenso, a partir desta quarta-feira (15), nos sistemas de Quatiguá e Carlópolis. Em Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos, com previsão de início de rodízio nesta quarta e quinta (15 e 16), respectivamente, a implantação também foi suspensa.

Com a chuva forte na região, os rios e poços recuperaram vazão suficiente para favorecer o fornecimento de água de forma regular nestas quatro cidades. No entanto, o alerta permanece. A Sanepar segue fazendo o monitoramento diário das condições climáticas, de vazão e do consumo.