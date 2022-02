Chuva fecha UBS/Platina

Moradores estão sendo atendidos na UBS do Centro Social

Nesta semana, está sendo realizada manutenção predial na Unidade Básica de Saúde do povoado da Platina, com reparo no telhado do imóvel e nova pintura, em Santo Antônio da Platina.

As obras estão sendo efetuadas devido aos danos causados pelas chuvas.

O atendimento da unidade está suspenso desde o dia 26 de janeiro devido ao alto índice de funcionários positivados pela Covid-19. A previsão é que a unidade volte a funcionar nos próximos dias.

O atendimento dos moradores da Platina está sendo feito na UBS do Centro Social.

Veja fotos da manutenção: