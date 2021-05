Churrasqueiro do NP ensina “truques”

Fazendo churrasco para amigos foi se especializando na área e conhecendo cada vez mais esse mundo. Na faculdade de engenharia civil, Claudião Assador conheceu o presidente da Associação dos Churrasqueiros do Brasil(AChB) e juntos deram início aos campeonatos chancelados pela associação.

Aos 25 anos conheceu a cultura da Queima do Alho por intermédio de amigos que participavam, e assim conheceu e aprendeu sobre o churrasco raíz e comidas típicas caipira.

João Cláudio de Oliveira, o Claudião Assador, tem 44 anos, é de família de Santo Antônio da Platina, onde residiu por alguns e está morando na capital paulista. Tem muitos parentes na Cidade Joia, como os tios Soninha da Caixa Econômica e o comerciante e ex-presidente da Upe Clube de Campos, Paulo Marcelino. Churrasqueiro da família do Norte Pioneiro , desde os 17 anos já criava pratos e sabores para acompanhar os assados em casa.

Competindo nas categorias de assados em 2018, foi Campeão Sulamericano de Churrasco em Campo Grande-MS. Em seguida, foi convidado a ser vice presidente da instituição filantrópica AChB.

Aperfeiçoou seus conhecimentos sobre cadeia produtiva, agropecuária, cortes e desossa, desenvolveu workshop, corporativos, grandes eventos e festivais, e hoje atende a clientes no Brasil inteiro e em diversos Países.

Como curador de alguns festivais em São Paulo e interior e, como Vice Presidente da Associação promove e leciona cursos e workshop e o networking elevou seu conhecimento no meio com grandes relacionamentos em diversas áreas influentes e vertentes da agropecuária e mundo do churrasco.