Churrascaria do Pedrão integra história da Efapi

Tradição e qualidade com equipe competente

Pedrão Buffet Grill, Espaço Pedrão ou Churrascaria do Pedrão. Não importa, virou marca de servimento profissional de comida de ótima qualidade há 45 anos, já que apenas nas cinco primeiras edições não participou da Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. A Efapi , cujo slogan é “A Tradição Continua” chegou à 50ª edição, só para mensurar a dimensão.

O comandante, obviamente, é Pedrão, ou Pedro de Paula Marques Sobrinho. Hoje, quem está mais à frente do buffet, no dia a dia, é o filho Nenzão (Claudecir Marques), inspirado na honestidade e retidão de princípios do pai e da mãe, dona Ana, que também trabalha.

O filho de Nenzão, Pedro Augusto (na foto abaixo com o pai e o avô) também integra a equipe.

O patriarca e a esposa Ana perderam dois filhos, mas têm Claudemir, José Carlos, Claudir, o Didi , os netos Paulino, Ana Luíza, Iasmim, e o bisneto, Benjamin.

Casamentos, bailes, baladas, formaturas, aniversários… Interessados em alto padrão e garantia de sucesso devem se dirigir até a Rua 24 Maio, 950, centro platinense, ou telefonar no (43) 3534-3352.