Candidata a presidente da OAB/PR defende Democracia

Ela já é vice-presidente e favorita na eleição do dia 25 próximo

Marilena Indira Winter, atual vice-presidente e candidata a presidência da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, favorita ao cargo, visitou na tarde desta segunda-feira, dia oito, a sede do Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Defendeu entusiasticamente as liberdades públicas e o Estado Democrático de Direito, além da redução das férias de 60 para 30 dias de magistrados, a importância da advocacia para a sociedade, entre outras questões.

Estava acompanhada de integrantes de sua chapa , o vice-presidente Fernando Estêvão Deneka, Secretário-Geral Henrique Gaede, Secretária-Geral Adjunta Roberta Santiago Sarmento, Tesoureiro Luiz Fernando Casagrande Pereira, e Diretora da Jovem Advocacia Fernanda Valério Garcia da Silva, jornalista Bruna Alcântara, diretor de fotografia, Lourival Vieira Filho(“Catarina”), dos presidentes das subseções de Ibaiti, Geiel Heidgger Ferreira, Jacarezinho, Dirceu Rosa Junior, e Santo Antônio da Platina, Aílson Levatti, ex-presidente da subseção de Jacarezinho Jaziel Godinho de Morais, e o advogado Pedro Maurício Pavoni.

O grupo foi recebido pelo prefeito platinense Professor Zezão, conselheiro e ex-presidente da subseção platinense, Pedro Pavoni, diretor jurídico da Administração municipal, Mateus Pellizari, ex-conselheiro da OAB estadual, e ex-presidente da subseção platinense, Celso Cardoso, Marcelo Cardoso, presidente da Caixa de Assistência da subseção platinense, Alex Figueira, advogado e presidente do Sindicato do Comércio Varejista local, e que representou o vice-governador Darci Piana, Caio Figueira, estudante de Medicina, diretor de Indústria e Comércio da prefeitura local, Antônio Marcos, e o jornalista Valcir Machado.

A candidata da chapa XI de Agosto passou pelas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio.

Advogada, procuradora de Curitiba, professora universitária e atual vice-presidente da entidade, Marilena Winter é a primeira mulher a disputar o posto de presidente da OAB do Paraná em quase 90 anos.

Entre as principais pautas propostas pela chapa estão a retomada das atividades, a modernização da entidade, oportunidades para a advocacia iniciante, o aperfeiçoamento na advocacia dativa, o acesso digital, inclusão e defesa das prerrogativas.

“Apesar da crise, nós temos sim que ter um olhar para o futuro. Os desafios que se apresentam agora são um motor que nos move para frente. Nós vemos muitas possibilidades de mudança e também de apoio. Todos deverão estar assistidos para que estas transformações venham em favor do profissional do Direito, da advocacia e assim prestar um bom serviço para a sociedade que muitas vezes se depara com uma justiça inacessível. Talvez a advocacia esteja mais do que nunca precisando da OAB ao seu lado. O momento pós-pandemia nos convoca a estas transformações e a tecnologia é uma ferramenta essencial para isso”, explica Marilena.

Natural de União da Vitória, cidade do interior do Paraná, Marilena Indira Winter é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, instituição que lhe conferiu também os títulos de mestre em Direito Privado e doutora em Direito das Relações Sociais.

Atualmente é professora licenciada na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Procuradora do município de Curitiba e vice-presidente da OAB do Paraná. Filha de uma professora e de um pequeno empresário, deixou a pequena cidade natal, que faz divisa com Santa Catarina, aos 16 anos. Mudou-se para Curitiba para cursar o último ano do ensino médio e prestar vestibular. Aprovada na Universidade Federal do Paraná, passou a vida acadêmica dedicada aos estudos e, já no primeiro ano, conseguiu o primeiro estágio em um cartório de registro de imóveis. Assim que terminou a graduação, foi aprovada para o mestrado.

Em 1992 começou a trabalhar como professora de Direito Civil na PUC-PR, foi aprovada em concurso para a Procuradoria da Capital e trabalhou em um escritório de advocacia do qual, mais tarde, tornou-se sócia.

Ingressou na Ordem dos Advogados do Brasil por meio do Instituto dos Advogados. Atuou como Conselheira, como membro de comissões, na diretoria e como vice-presidente.

COM A FORÇA DA ADVOCACIA – O evento que marcou o lançamento da chapa XI de Agosto e da candidatura de Marilena Winter como presidente e Fernando Deneka como vice foi no último dia 28, no Clube da Urca, em Curitiba.

O encontro reuniu quase 900 advogadas e advogados de todas as Regiões do Paraná.

Durante a cerimônia, ex-presidentes da OAB/PR reconheceram o trabalho de Marilena ao longo dos anos, o preparo técnico para ocupar a presidência e a importância deste momento não apenas para a instituição, mas para toda a sociedade.

Além de Marilena Winter, a chapa está composta por profissionais reconhecidos e com intensa atuação no mercado de trabalho. Entre as propostas para o novo triênio, já foi oficializada a criação da Diretoria da Jovem Advocacia, um feito inédito em todo o país.

MANIFESTO XI DE AGOSTO

“Os desafios que se apresentam são imensos. Eles exigem experiência e inovação para gerir uma das mais importantes seccionais da OAB no país.

Para seguir na luta permanente por uma advocacia cada vez mais forte, unida e valorizada, nos colocamos novamente à disposição da classe. O que nos trouxe até aqui foi o amplo conhecimento da realidade da advocacia paranaense, a vontade de continuar trabalhando para resolver seus problemas, para melhorar essa realidade e para assegurar as condições necessárias que a torne referência profissional de excelência em âmbito nacional e internacional.

A pluralidade, notável na trajetória da chapa XI de Agosto, é onde reside uma de nossas maiores forças. Com paridade de gênero e diversidade, sob a liderança de uma advogada com conhecimento, experiência tanto na advocacia como em gestão de OAB e um profundo amor pela profissão, formamos um grupo que reúne advogadas e advogados com atuação efetiva em todas as áreas, com a necessária independência e habilitado para defender a advocacia e a sociedade incondicionalmente.

Somos preparados para dar o necessário suporte, defender as prerrogativas dos advogados e das advogadas, manter a luta pela dignidade dos honorários, defender a independência e a plena liberdade do exercício profissional nos limites do Estatuto da Advocacia e da Constituição com eficiência, qualidade e celeridade. Conhecer e mostrar os caminhos da retomada aos que necessitam, auxiliar os jovens que estão chegando e somar conhecimentos com aqueles que já seguem há anos nesta caminhada, de uma ponta a outra do Paraná, pelas garantias do exercício digno da profissão. Ampliar os horizontes de atuação da advocacia frente aos desafios do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos; da relevância da profissão na retomada da economia no mundo pós pandemia, da necessidade de novas alternativas à solução dos conflitos, dar concretude à essencialidade da advocacia.

Seguimos evoluindo, nos adaptando às transformações da sociedade, enfrentando os desafios da contemporaneidade e mantendo a nossa essência, honrando nosso legado de ética, trabalho e compromisso com a advocacia. Entendemos que a OAB-PR deve espelhar a realidade, refletindo as demandas da nossa sociedade – cada vez mais diversa. Mas, sendo a casa da defesa da democracia e das liberdades, também deve ser exemplo para que a sociedade, em todos os ambientes, promova comportamentos mais inclusivos e menos discriminatórios.

Ter uma mulher candidata à presidência da OAB-PR pela primeira vez na história é uma parte importante do processo de construção de uma sociedade mais justa, pelo reconhecimento do valor da participação feminina na advocacia.

Nossa busca é por uma OAB sempre fiel à democracia e cada vez mais presente na vida dos advogados e advogadas, apoiando na sua prosperidade e no seu desenvolvimento. Com uma atenção especial para a juventude e a advocacia iniciante, que cresce a cada ano e que se, por um lado, precisa contar com o apoio no dia a dia para iniciar uma carreira, por outro, tem muito a somar neste novo mundo em rede. Temos uma imensa capacidade transformadora que podemos colocar em curso somando nossas habilidades.

Reinventar-se é mais que um discurso. É fazer a transformação de dentro para fora, absorvendo demandas e se recolocando a partir daquilo que é mais urgente para a classe. É estar cada vez mais afinado às mudanças para que as ferramentas, oportunidades e respostas sejam adequadas às necessidades de todos.

Em cada um e cada uma de nós se inicia uma sociedade mais justa e igualitária, com paridade, oportunidades, ética e respeito. Este é um trabalho desafiador, que exige olhar para o futuro com os pés no chão, preparo, firmeza e coragem.

Com compromisso pela ética, pela qualidade de vida dos advogados e advogadas, pela igualdade, pelo Estado Democrático de Direito, pela defesa intransigente das prerrogativas, estamos prontos para mais esta missão, que exigirá muita dedicação e diálogo para pensarmos, juntos, os rumos para a retomada. O desejo de fazer é enorme, assim como de construir uma nova forma de cuidar e unir a classe em tempos desafiadores”.

