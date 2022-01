Choque entre carretas causa morte em WB

Condutor de uma Volvo entrou em óbito na PR-092

Na noite chuvosa desta quarta-feira, dia 12, a Unidade Operacional de Siqueira Campos da Polícia Rodoviária Estadual atendeu um acidente entre carretas na PR-092, km 265, no munícipio de Wenceslau Braz.

Conforme dados colhidos no local, a carreta Volvo/FH 460, com placas de Ijuí (RS), trafegava sentido Wenceslau Braz-Siqueira Campos, quando bateu na lateral de uma carreta DAF/XF105, com placas de Cravinhos (SP). Essa colisão fez com que o último veículo saísse da pista, chocando contra a grade de uma fábrica de ração.

O condutor da Volvo, de 46 anos, entrou em óbito no local.

O SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), a Defesa Civil, Polícia Civil e o IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho foram acionados.