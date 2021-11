Centro automotivo é exemplo de ética e excelência na região

Funciona há décadas com eficiência e preço justo; direção manifesta otimismo neste Natal/Ano novo

Os empresários Jsé Lino de Oliveira, 79 anos, e seu neto, Gabriel de Oliveira Peracin, 19, visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina, Na ocasião, se mostraram otimistas com relação ao final de 2021 e, em especial o ano novo, a que se referiram com muito entusiasmo, esperança e fé.

Aproveitaram para desejar excelentes festas à todos, bom Natal e venturoso 2022.

Gabriel é um jovem católico praticante, cursa faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Unifio/Ourinhos(SP). É técnico em saúde e segurança e trabalha na empresa da família também como brigadista.

No início de 2022, o tradicional Centro Automotivo Beira Rio completará 38 anos. Fica na Rua Deputado Benedito Lúcio Machado, Vila Claro, Santo Antonio da Platina, com Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, som, autopeças etc.

Só que o patriarca Zé Lino trabalha desde os nove anos. Já foi homenageado como comerciante pela Imprensa e clubes sociais com um troféu na AABB(Associação Atlética Banco do Brasil) e também com a Cidadania Honorária do município.

Tem uma irmã viva, Terezinha. Casado com Elza Guidelli, possui um casal de filhos, Adriana e Fábio, dois netos, Gabriel e Rafael, e a nora, Letícia.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario