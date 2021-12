Cense registra infecção entre internos e os funcionários

O Centro de Sócio-educação de Santo Antônio da Platina (fotos), localizado na rua Laudelino Mascaro, Vila Claro, abriga adolescentes infratores. A unidade está com oito funcionários infectados pela Covid-19 e alguns internos também. O número exato dos garotos não pode ser divulgado por questões de segurança.

Segundo o que o Diretor-geral Matheus Vinícius Acosta informou ao Npdiario, a situação está controlada, todos já estavam vacinados e os sintomas são leves.

Ele acredita que em poucos dias haverá normalização nos trabalhos da unidade.

De acordo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), até 12 anos é considerado criança, para estas, caso cometam algum ato infracional (equivalente a um crime, código Penal) lhes é aplicado uma Medida de Proteção.

Dos 12 aos 18, caso cometam ato infracional, é aplicado Medida Socioeducativa, que pode ser de Liberdade Assistida, Prestação de Serviço à Comunidade, Advertência, Semi Liberdade e Internação, podendo ainda ficar por um período não superior a 45 dias em internação provisória.

Estas medidas são divididas entre as três esferas de governo, cabendo ao Estado a execução direta das Medidas de Internação, Semi-liberdade e as Medidas Provisórias.

Portanto, atende somente adolescentes nas medidas provisórias e de internação.