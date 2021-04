Catarinense: Tork vence na abertura

Disputa foi domingo com rígido protocolo sanitário

Sem surpresas na abertura do Campeonato Catarinense de Enduro FIM 2021, realizada neste domingo, dia 25 de abril, em Novo Horizonte, município localizado na região oeste do estado. A Pro Tork confirmou o favoritismo ao vencer a disputa da categoria E1, com Lolo Anton.

O atual campeão foi o mais rápido ao encarar as quatro especiais (trechos cronometrados) em meio a lavouras e trilhas fechadas, repetindo o circuito em quatro voltas. O terreno com muitas pedras exigiu bastante atenção durante a pilotagem. Lolo fez uma prova sem erros.

“Não existe maneira melhor de começar a temporada. Fiquei feliz por levar a equipe ao lugar mais alto do pódio. Agora é continuar a preparação, aguardando a definição da segunda etapa”, disse o tricampeão estadual após o evento, que seguiu um rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19.

O piloto que representa a Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.