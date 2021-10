CastraPet passa por oito cidades do NP

Dentro do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos

Bandeirantes, no Norte Pioneiro, é o último município deste mês a receber o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, o CastraPet Paraná. Ao todo, 116 animais são esperados pelos veterinários nesta quarta e quinta-feira (27 e 28).

O CastraPet é um programa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), desenvolvido em parceria com os municípios, responsáveis pelas inscrições das famílias beneficiadas.

Depois de Bandeirantes, passará por Japira; Curiúva; Santo Antônio da Platina; Guapirama; Conselheiro Mairinck; Quatiguá e Carlópolis.

Em seis municípios o programa viabilizou a esterilização de mais de 850 pets somente neste mês de outubro, atendendo Centenário do Sul, Santo Inácio, Colorado, Primeiro de Maio, Nova América da Colina e Cornélio Procópio. Atualmente, no segundo ciclo, o CastraPet Paraná vai chegar a 80 municípios.

No primeiro ciclo, a ação aconteceu em 45 cidades, com cerca de 15 mil animais castrados. De acordo com o secretário Márcio Nunes, o programa é uma maneira de promover a saúde única no Estado, que engloba a saúde humana, animal e ambiental. “Muitas doenças são provenientes da convivência do homem com o animal e a esterilização é uma maneira de garantir a saúde e o bem-estar de ambos”, afirma.

O secretário destaca que é uma ação voltada a famílias de baixa renda e instituições que cuidam de animais abandonados. “Os animais saem da cirurgia com o medicamento para a recuperação dos pets e um microchip eletrônico para a identificação do animal”, acrescentou.

ORIENTAÇÕES – Ao levar o pet para a cirurgia, o tutor recebe orientações pós-cirúrgicas e sobre cuidados necessários, remédios para a recuperação do animal, como antibióticos, entre outras.

Antes do procedimento, os animais devem estar em jejum absoluto (comida e água) de oito horas. Isso é fundamental para que a esterilização aconteça com segurança, assim como a recuperação da anestesia.

Confira a agenda de castrações programada para novembro na região:

– Japira – dias 5 e 6.

– Curiúva – dias 11 e 12.

– Santo Antônio da Platina – dias 12 a 14.

– Guapirama – dia 16.

– Conselheiro Mairinck – dia 17.

– Quatiguá – dia 18.

– Carlópolis – 19.