Castrapet Paraná no Norte Pioneiro

Cornélio Procópio, Bandeirantes, Nova América da Colina e Guapirama recebem Castramóvel

Cornélio Procópio, Bandeirantes, Nova América da Colina e Guapirama, no Norte Pioneiro, serão atendidas com o Castrapet Paraná (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos). Primeiro de Maio, no Norte do Estado, foi atendida no último fim de semana, com a esterilização de mais de 100 animais. O programa é da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest).

A estimativa é de que cerca de 500 animais sejam esterilizados ainda este mês. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que representa a região, pediu a inclusão de Cornélio Procópio e Bandeirantes no programa, e a Sedest ampliou o atendimento a Nova América da Colina e Guapirama.

“É uma ação com o objetivo de facilitar aos donos de pets que tenham acesso a esse serviço, que visa evitar o abandono de animais, por meio da esterilização, que é oferecida gratuitamente aos municípios paranaenses”, disse o deputado.

Em Nova América da Colina, a ação acontece nesta terça (19) e quarta-feira (20). Em Cornélio Procópio, os animais serão esterilizados de 22 a 25 deste mês. Já nos dias 27 e 28 de outubro será a vez de Bandeirantes.

Em Guapirama, o serviço será executado no dia 16 de novembro. A estimativa é de que 121 animais sejam esterilizados. A inscrição gratuita dos pets pode ser feita nesta quinta (21) e sexta-feira (22), na prefeitura.

Romanelli lembra que o atendimento é gratuito e está disponível para famílias cadastradas no programa, que tem o objetivo de atender pessoas de baixa renda e instituições que acolhem animais em situações de vulnerabilidade.