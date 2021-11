CastraPet começa nesta sexta-feira

Município foi contemplado com 484 vagas. É a segunda fase do Programa que contempla 80 cidades e mais R$ 2,5 milhões em investimentos

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet), iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, estará em Santo Antônio da Platina do dia 12 (sexta-feira) a 14 (domingo) deste mês com a castração de 484 cães e gatos.

O CastraPet é executado pelo Instituto Água e Terra (IAT), com recursos da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, por meio do Fundo Estadual do Meio Ambiente ou de emendas parlamentares e parcerias das prefeituras. As cirurgias são gratuitas e, além da castração, os animais são microchipados e os tutores também recebem medicação para o pós-operatório e a carteirinha de vacinação com orientações.

Desde 2019, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo investiu cerca de R$2,4 milhões nessa ação permanente de Saúde Única, ou seja, dentro do conceito de saúde animal, humana e ambiental. Mais de R$2,5 milhões de investimentos estão sendo aplicados no segundo ciclo do programa, iniciado em 30 de junho deste ano.

Segundo a veterinária Girlene Jacob, coordenadora técnica do Castra Pet-PR, a castração é o método mais seguro e eficaz para controle populacional e prevenção de zoonoses. “A castração não só previne a gravidez indesejada, ela protege o animal. Por isso, quando mais cedo o animal forcastrado melhor. Nas fêmeas ela previne o câncer de mama, tumores de útero e nos machos tumores de próstata, também reduz fugas e consequentemente brigas em ruas e atropelamentos”

PROGRAMA – O CastraPet é uma iniciativa inédita no Brasil. Equipes de veterinários são disponibilizados pelo Estado, por meio do IAT, para atender prefeituras, população de baixa renda, protetores e ongs, conforme critério e cadastro das prefeituras.

Serviço

CastraPet – Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos

Ação em Santo Antônio da Platina

Vagas: 484

Data: 12 a 14/11

Horário: das 8h às 16h

Local: Tiro de guerra – Rua cel. Capucho nº 1004 centro.