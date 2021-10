Castração de cães e gatos em SAP

Santo Antônio da Platina participa do programa CastraPet Paraná

Neste mês de outubro, entre os dias 06 e 29, iniciará as inscrições dos animais para à cirurgia de castração de cães e gatos, realizada de forma gratuita, no município de em Santo Antônio da Platina.

Poderão ser selecionados machos e fêmeas de todos os portes, desde que o animal tenha de cinco meses a oito anos, e que seu dono esteja inscrito no CadÚnico, com renda de até meio salário mínimo por pessoa.

Para a inscrição basta levar: RG e CPF; comprovante de endereço atualizado; e folha resumo CadÚnico.

A iniciativa envolve o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet Paraná), promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, com apoio das prefeituras, busca o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses. A meta do programa é que até final de 2022 a castração ocorra em 60% dos municípios paranaenses.

Para realizar o cadastro:

• O cidadão deve ser maior de 18 anos.

• O dono do animal precisa ter inscrição no Cadastro Único e apresentar o laudo social atualizado (renda até meio salário mínimo por pessoa);

• Portar RG, CPF e Comprovante de residência atualizado de até 30 dias;

• Animais devem ter idade superior a seis meses.

• O animal deverá estar em boas condições de saúde;

• Cadelas no cio ou prenhas não serão submetidas ao procedimento cirúrgico.

Segue o cronograma:

Secretária municipal de saúde: Segunda à sexta-feira (08h00-12h00)

Segunda à sexta-feira (08h00-12h00) UBS Vila Ribeiro: 07 e 08 de outubro (08h00-12h00)

UAPSF: 13 e 14 de outubro (08h00-12h00)

13 e 14 de outubro (08h00-12h00) UBS Santa Teresinha: 18 e 19 de outubro (08h00-12h00)

18 e 19 de outubro (08h00-12h00) UBS Vitória Régia: 25 e 26 de outubro (08h00-12h00)

Orientam que não levem os animais no dia da inscrição.

Para mais informações: (43) 3534-8730