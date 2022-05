Cassado mandato do vereador João do Mel de Santana do Itararé

Votação foi 8 a 1 ontem durante sessão da câmara

Após investigação, uma Comissão Processante optou no Parecer Final pela cassação do mandato do vereador João Ferreira dos Santos (fotos) conhecido como João do Mel, de Santana do Itararé. A sessão, realizada nesta segunda-feira, dia 30, terminou em 8 a 1, com apenas o voto contrário do acusado.

O caso iniciou a partir de duas denúncias anônimas porque o vereador fez dois Requerimentos. Um pedindo instalação de parquinho no Pesqueiro Zé da Vó, um bem particular no bairro Varginha (e instalado no local) e outro solicitando pavimentação de pedras sextavadas que – se descobriu depois – fica em frente de imóvel comercial da própria filha dele.

Filiado ao PDT, era Segundo secretário do Legislativo, tem 53 anos, casado, três filhas e cumpria o primeiro mandato.

O correligionário Reinaldo de Oliveira Amador Oliveira é o primeiro suplente e assumirá na próxima sessão ordinária, no dia seis de junho. Popular Naldo Motorista, por conta da profissão, tem o Ensino Fundamental, 36 anos e é solteiro.

As informações foram confirmadas na manhã desta terça-feira, dia 31, pelo Assessor Jurídico da câmara, o advogado José Guimarães de Almeida Neto (foto abaixo).