Casal rouba posto em Santo A. da Platina

No final da tarde desta quarta-feira às margens da BR-153

O Auto Posto Platina foi assaltado às 18h25m desta quarta-feira, dia 11, no KM 43 da Rodovia BR-153 (Transbrasiliana), Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.

Um casal invadiu o local, fez um cliente de refém, levou o celular, mas não o machucou. Um dos bandidos, sexo masculino, estava armado, e a comparsa, mulher, reconhecida pelo tipo físico e a voz.

Pegaram o dinheiro no caixa e fugiram a pé sentido Vila Santa Terezinha, conforme relatos de testemunhas à Polícia Militar

Informações que possam levar a polícia aos ladrões podem ser repassadas anonimamente via 190.

Alberto, gerente-geral do conceituado estabelecimento comercial, pediu ao Npdiario para não divulgar o vídeo com as imagens da câmera de segurança.

Conhecido como Platinão , o posto é um dos mais antigos do Paraná às margens da rodovia federal desde 1977.