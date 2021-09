Casal flagrado com armas em Ibaiti

Equipes apreenderam outras armas com o autor e com a vítima da lesão

Neste domingo, dia 26, por volta das 20h30m, a Polícia Militar se deslocou para o Posto Amarante em Ibaiti, devido vítima com ferimento de arma branca(faca).

No local, estava o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), socorrendo a vítima de 43 anos. Uma mulher de 54 anos, se aproximou da equipe e disse que seu marido era o autor da agressão, afirmando que ele estava injuriando-a, quando seu irmão a defendeu e levou uma facada injustamente.

Com o apoio da ROCAM, deslocaram-se para um sítio na zona rural do munícipio, à procura do elemento, que encontrado, recebeu voz de prisão. A equipe realizou busca e apreensão em sua residência e encontraram uma espingarda de pressão; uma espingarda tipo “puxa fieira” e vários aviamentos de caça.

O indivíduo de 64 anos colaborou com a polícia e informou que morava próximo da vítima, e que ela também possuía arma de fogo em sua residência. Portanto, as equipes foram averiguar e encontraram uma espingarda cal. .32, que também foi apreendida.

Em seguida, as equipes foram até a sede da 3ª Cia para ser confeccionado o boletim de ocorrência e posteriormente até a delegacia de Polícia Civil de Ibaiti para serem tomadas as devidas providências cabíveis em relação ao fato.