Casal e filhos de Cambará capotam em Jacarezinho

Família estava num Ford Escort ontem no final da noite na PR-431

Exclusivo: O motorista de 36 anos de um Ford Escort (placas de Jacarezinho) transitava pela PR-431 no sentido de Cambará ao entroncamento da BR-153, em Jacarezinho, e ao atingir o KM 34 perdeu o controle de seu veículo, capotando à margem esquerda de seu tráfego. Acidente aconteceu às 23 horas desta sexta-feira, dia 31.

No carro, estavam a esposa do condutor, de 32 anos, e os três filhos do casal (dois meninos, um de 11 e outro de três anos) e uma garota de dez, todos com ferimentos leves.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu o sinistro.