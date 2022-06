Casa do Artesão tem trabalhos de quase 20 artistas platinenses

Arraial no dia nove de julho com bebidas e comidas típicas

Com um portfólio de produtos artesanais distribuídos em seis salas (fotos), a Casa do Artesão Platinense, que fica no centro da cidade (foto), em frente da Praça Frei Cristóvão, está aberta diariamente no horário de 10h às 18 horas e pode ser considerada um ponto turístico comercial da cidade.

Reunindo 19 artesãos e artesãs num só lugar, o talento e a criatividade da arte platinense são revelados em belos trabalhos manuais em madeira, ferro, cerâmica, linhas, macramê, patchwork, bordados, crochê, cestaria, palha, pinturas em tecido e em tela, porcelanas, vidros, entre outros (fotos).

São ótimas opções para presentear familiares e amigos com objetos decorativos e utilitários para casa e itens pessoais. Em comemoração ao Dia dos Pais, a Casa prepara uma série de produtos alusivos com preços convidativos e promoções imperdíveis.

Para a diretora Paula Regina Flausino Yamashita, “A Casa do Artesão Platinense é um sonho realizado! Aqui dividimos as despesas entre todos os artesãos e artesãs para manter o espaço para exposições e vendas permanentes e podemos mostrar nosso trabalho feito com muito amor e dedicação. Convido a todos para conhecer a maravilhosa arte de nossa gente.”

A Casa do Artesão Platinense fica na Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, nº 515, centro, Santo Antônio da Platina. Celular: (43) 99626-2577.