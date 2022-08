Casa do Artesão Platinense está na 50ª EFAPI 2022

A Casa do Artesão Platinense é o centro de referência do artesanato municipal e um ponto de apoio e incentivo aos artesãos da cidade.

Além dos expositores da Casa do Artesão, também estão presentes o pessoal da Feira Municipal de Artesanato, que se encontram de 15 em 15 dias aos sábados na praça Frei Cristóvão Capinzal (Praça da Matriz), geralmente das 08h00 ao 12h00.

Se você ir para a EFAPI EXPO 2022, encontrará estes profissionais com inúmeras e ilustres técnicas artesanais aprimoradas no PAVILHÃO DA AGRICULTURA (não tem segredo para encontrá-los na exposição).

O ponto comercial na cidade fica na Rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, 515, no centro de Santo Antônio da Platina e conta com diversos trabalhos em madeira, tecido, feltro, colares, bolsas, caixas decoradas, produtos alimentícios caseiros e gourmet. Tudo preparado com MUITO amor e carinho pelos artesãos.

Para apoiar este momento, visite-os no pavilhão da agricultura e acompanhe-os nas redes sociais: Instagram @casadoartesaoplatinense e no Facebook, https://facebook.com/casadoartesaoplatinense.

Eles os receberão com muito cuidado e atenção!

