Carro roubado pega fogo e receptador é preso em S. Antônio

Na tarde de domingo no Aparecidinho 3

Neste domingo, por volta das 14h40m, a Polícia Militar cumpriu diligências nas margens da PR-092, no bairro Aparecidinho 3, em Santo Antônio da Platina.

Durante o patrulhamento, foi visto um veículo (Hyundai/Santa Fé), conduzido por sujeito conhecido por realizar receptação.

O rapaz, quando percebeu a presença da viatura, fugiu, acelerou o veículo e fez ultrapassagem proibida na rodovia. Ele não obedeceu os sinais de parada e colocou em risco a vida de transeuntes por estar em alta velocidade.

Depois, próximo de Andirá, a PM se deparou com o automóvel colidido num alambrado e percebeu início de fogo. O motorista foi abordado e revistado, sendo localizada com ele a chave do carro.

Os PMs tentaram apagar o fogo com ajuda de populares, mas não conseguiram conter. A Equipe da Defesa Civil de Andirá foi acionada para ajudar e controlar o incêndio.

Foi constatado que o Hyundai/Santa Fé havia sido roubado no começo do mês. Diante dos fatos, o homem (26 anos) foi preso por receptar e adulterar o sinal do carro roubado, já que as placas também eram falsas, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.