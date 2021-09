Carro pega fogo em Conselheiro (vídeos)

Moça de 22 anos saía de casa para trabalhar no Sicredi quando carro se incendiou

Uma pane elétrica causou incêndio e destruiu totalmente um VW/Gol CL 1.6 ano 1998 (placas de Londrina) cerca de 8h30m desta quarta-feira, dia 29, na zona rural de Conselheiro Mairinck.

A proprietária Stefany Rei Cordeiro , de 22 anos, contou que reside no Sítio Santa Izabel, bairro rural Novo Jardim, e se preparava para trabalhar no Sicredi, na zona urbana do município, quando percebeu o fogo.

Ninguém se feriu, mas nada sobrou do veículo

Os agentes da Defesa Civil Brito e Bueno atenderam a ocorrência.