Carro capota e mata homem entre Ibaiti e Ribeirão do Pinhal

Corpo foi ejetado do GM/Classic e caiu num pasto ao lado da PR-436

Clodoaldo José de Azevedo, de 54 anos, perdeu a vida no KM 14 da PR-436 às 22h40m deste sábado, dia quatro, em Ibaiti. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência(SAMU) atendeu a ocorrência fatal e, minutos depois, quando a Polícia Rodoviária Estadual(PRE) chegou, já estava em óbito.

Ele foi arremessado fora do GM/Classic (placas de Rio Negro/PR), assim que capotou, fora da pista de rolamento numa pastagem, lado direito do sentido crescente da rodovia e o corpo fora do veículo na posição decúbito dorsal. Foram acionadas a Polícia Civil de Ibaiti, Perícia e IML(Instituto Médico Legal).

Sinistro foi em via não pavimentada no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

A Unidade Operacional da PRE ibaitiense atendeu o acidente.