Em Ribeirão Claro, um veículo sai da pista e fere 3 mulheres na 431

Motorista fugiu abandonando todas na rodovia

Nesta terça-feira (14) ocorreu acidente de trânsito em rodovia de Ribeirão Claro pela manhã, por volta das 11h20m no qual a unidade responsável por atender foi a Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos.

Um veículo não identificado trafegava pela PR-431, no sentido de Jacarezinho, e quando atingiu o Km 1, o motorista perdeu o controle. Isto ocorreu pois era um local com curva acentuada, o que levou o condutor a sair com o carro para as margens esquerdas de sentido do trânsito, bem como chocando-se contra um barranco e na sequência capotando num buraco existente no local.

O motorista evadiu-se do local logo após o ocorrido, porém os ocupantes do veículo lá permaneceram, tratando-se de três mulheres de 37, 44 e 32 anos, todas com ferimentos leves e encaminhadas para Santa Casa de Ribeirão Claro por uma ambulância.