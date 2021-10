No tarde de sexta-feira na PR-092 no trecho entre Quatiguá e Siqueira Campos

Por volta das 16h50m desta sexta-feira, dia 22, no KM 285 da PR-092(Curva do Fiates) aconteceu batida entre dois veículos que transitavam no sentido Quatiguá/Siqueira Campos.

Não houve feridos.

Um carro bateu na traseira de um caminhão. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência.